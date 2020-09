Bare 12 år gammel var de to børn, som tirsdag blev taget i butikstyveri. Foto: Lars Kimer

Artiklen: To børn taget for butikstyveri

To børn taget for butikstyveri

Bare 12 år og taget for butikstyveri. Det blev dagens overskrift for to børn, en dreng og en pige, fra Ringsted, som tirsdag eftermiddag var i Føtex ved Stationscenteret.