To mænd fra henholdsvis Roskilde og Bormholm fremstilles fredag i grundlovsforhør i Retten i Roskilde, sigtet for omfattende bedrageri. Foto: Thomas Olsen

To anholdt for omfattende bedrageri på nettet

En 26-årig mand fra Roskilde blev fredag formiddag sammen med en 29-årig bornholmer fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Roskilde. De er sigtet for i fællesskab af have begået omfattende bedrageri på nettet.

De to mænd blev anholdt torsdag og er foreløbig sigtet for 24 forhold, men politiet har mistanke om, at de to har mere på samvittigheden og sætter dem i forbindelse med yderligere 150 forhold, som nu er ved at blive efterforsket.