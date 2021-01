Der kommer til at gå en rum tid, før Roskilde Kommune har fået gnavet sig ned i stakken af BBR-anmeldelser. Indtil nu har det taget to år at komme i bund. Foto: Kristian Buchmann

To år undervejs: Kæmpe bunke BBR-sager giver fortsat forstoppelse i kommunen

Den dato havde kommunen sat som deadline, hvis man skulle have lovliggjort sager til sin BBR for at undgå at risikere at få en bøde for ting opført på ens grund uden kommunens viden. Det er jo som bekendt grundejerens ansvar at holde grundens BBR opdateret.