To år mere til kamp mod ensomhed

- Folk har brugt det (Boblberg red.) til at skaffe vandre-venner eller biografvenner eller andre ting for at komme ud af ensomhed eller bare få nogle flere venner, siger Morten Gjerskov (A). Han er formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, der torsdag aftalte at forlænge aftalen med Boblberg - en slags datingprofil for venner og fællesskaber. De næste to år vil udvalget finansere platformen i håbet om at mindske ensomheden blandt borgerne,