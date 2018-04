Se billedserie Mia Kristina Hansen har i flere år kæmpet for bedre forhold for ansatte og beboere på Lindegården i Roskilde, men nu har hun sagt op. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: To år efter drabet: Tilbage til nul på Lindegården Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To år efter drabet: Tilbage til nul på Lindegården

Roskilde - 10. april 2018 kl. 08:51 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er med tungt hjerte, Mia Kristina Hansen har sagt op som pædagog på det socialpsykiatriske bosted Lindegården. Men nu, to år efter drabet på kollegaen Vivi Nielsen, kan hun ikke mere.

- Jeg er rigtig ked af det, fordi jeg er glad for at være der, jeg er enormt glad for kollegerne og glad for beboerne. Men der sker nogle ting, der gør, at jeg ikke kan være tro mod mig selv, og jeg er nødt til at passe på mig selv. Jeg synes ikke, jeg kan gøre mere, siger Mia Kristina Hansen.

Hun fungerede som talsmand for personalet på Lindegården i den svære tid efter drabet, hvor de ansatte blandt andet strejkede for bedre vilkår til sig selv og beboerne.

Det hjalp for en stund, men nu er forholdene stort set, ligesom da det gik helt galt.

De ekstra penge er væk, så normeringerne er ligesom før drabet. Ikke mindst oplever personalet stadig, at det er svært at få indlagt beboere i psykiatrien, og at de bliver udskrevet og sendt tilbage til Lindegården, før de er færdigbehandlede.

Der er sket forbedringer, idet de allerfarligste beboere er fjernet fra det socialpsykiatriske bosted, men det ændrer ikke ved det store billede. Personalet bliver stadig udsat for trusler og vold.

Hvis forholdene skal ændre sig, kræver det politisk handling. Det Københavns Kommune, der driver Lindegården, men her vil socialborgmeter Mia Nyegaard (R) have hjælp oppefra.

»Helt generelt er der brug for flere penge til psykiatrien. Det nuværende niveau er simpelthen ikke godt nok. Derfor mener jeg, at området helt grundlæggende skal have et løft. Det er et fælles ansvar for Folketing, regioner og kommuner. Vi skylder i fællesskab en løsning,« skriver Mia Nyegaard til Fagbladet FOA, der bringer Mia Kristina Hansens historie tirsdag.

Du kan også læse mere i Dagbladet Roskilde tirsdag. Du kan købe adgang til at læse dagens avis på linket her (når den udkommer i eftermiddag):

[color=#0000ff" size="3]http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy[/color]

relaterede artikler