To Roskilde-hold topper 3 Div.: Svineheldigt point til KFUM

Roskilde - 26. september 2021 kl. 06:36 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

Roskilde KFUM hentede lørdag eftermiddag et svineheldigt point med udligningen til 2-2 i overtiden mod gæsterne fra Young Boys Silkeborg, og da hidtil suveræne FCR samtidig fik 2-2 til sidst i Aarhus, fører de to Roskilde-klubber fortsat 3. Division.

Set over hele kampen var KFUM meget heldig med overhovedet at få point imod gæsterne, der er en anden overbygning på en Kristelig Forening for Unge Mænd fra Silkeborg. Et resultat som 2-5 til gæsterne havde ingen nemlig kunnet indvende noget imod.

Men spillerne kæmpede til det sidste og blev belønnet for det. Samtidig er der også grund til at rose hjemmepublikum på Lillevang, hvor hovedparten af de 270 tilskuere heppede ufortrødent på deres hold, selv om det af og til så temmelig sort ud.

Stor helt på 5 minutter

Roskildes helt store helt, der på kun 5 minutter bidrog afgørende til resultatet, var målmanden Max Christensen.

Både i det 2. og i det 4. minut var en Silkeborg-angriber helt fri foran mål, men i begge tilfælde reddede han eminent de meget store tilbud.

Minuttet efter ofrede han sig også i en duel med en Silkeborg-angriber udenfor feltet, hvor de stødte hovederne sammen i en duel om bolden. Begge faldt om på banen og måtte køres på sygehuset, idet KFUM-keeperen bl.a. havde en dyb flænge i panden.

Reservemålmanden Marc Lyster måtte i stedet på mål og udviste stor koldblodighed, bl.a. da en af gæsternes angriber på ny var alene igennem, men heldigvis sparkede ved siden af.

Efter godt en halv time gik den dog ikke mere, da bolden efter en hjørnespark ikke kom ordentlig væk, så en Silkeborg-angriber flot helflugtede den i mål. KFUM's bedste forsøg i hele 1. halvleg var et hovedstød over mål.

Individuel genistreg

Efter pausen kom hjemmeholdet heldigvis meget bedre med, selv om gæsterne også fortsat havde farlige forsøg.

Efter et pres med flere hjørnespark kom udligningen i det 70. minut med en individuel genistreg af Luka Dumic. På et fladt og dårligt hjørne formåede han at vippe bolden op i luften og selv saksesparke den i mål.

Dermed havde hjemmeholdet temmelig ufortjent formået at kæmpe sig tilbage i kampen, men var kort efter ved at tabe det hele igen.

Anfører Janus Blond tog en ordentlig 'blunder' som forsvarsstyrmand og spillede med en 'ægte Jesper Olsen' en modstander helt fri, og så stod det 1-2.

Oven på denne dukkert hang KFUM-folkene lidt med hovedet, men de fik alligevel etableret et pres med flere hjørnespark. I kampens overtid, da det hele så ud til at være tabt, kom udligningen så alligevel, bogstavelig talt 'ud af den blå luft'.

Marco Sander sendte en høj ballonbold ind i modstandernes felt, og til alles overraskelse sejlede den over målmanden og i nettet.

KFUM'erne kunne dårligt tro deres egne øjne men jublede så meget mere sammen med tilskuerne, da dommeren kort efter fløjtede af.

Dejlig fodbold

Under kampen på Lillevang kom en ældre herre på 82 gående med stok og var enormt glad, selv om han efterhånden ikke rigtig kan se noget.

Den gamle bogtrykker og typograf Kurt Skjolby har taget hele turen med sin elskede klub, der startede i 1955 på den gamle Dyrskueplads, hvor nu rådhuset ligger.

Siden gik turen til banerne bag Hedegårdenes Skole, før man fra 1979 kunne rykke ind på det store og fine anlæg ved Lillevang, hvor klubben fortsat har sine baner.

- Jeg er så glad for, at klubben er kommet så langt, at vi nu kan spille med i 3. Division. Det er da fantastisk for den lokale fodbold, at to Roskilde-klubber lige nu topper rækken, sagde en lykkelig Kurt Skjoldby.