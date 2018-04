Roskilde eSport flyttede for lidt over et år siden ind i sit nye klubhus på Musicon. Nu er to af foreningens hold klar til DGIs første landsmesterskab inden for eSport, der holdes i Esbjerg på lørdag. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: To Roskilde-hold med til landsmesterskab i esport Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To Roskilde-hold med til landsmesterskab i esport

Roskilde - 26. april 2018 kl. 15:01 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To hold fra Roskilde eSport har kvalificeret sig til lørdagens DGI-landsmesterskaber i Esbjerg, hvor de skal forsøge at nå videre til DM-finalen i Yousee eSportligaen. Roskilde eSport har et hold med i turneringen for spillet League of Legends, mens det andet hold er med i CS:GO-turneringen.

- Det er kulminationen på 10 års arbejde for os, og vi har nogle rigtig glade drenge, som skal til Esbjerg, siger Jens Christian Ringdal, formand for Roskilde eSport.

Han har været en af frontfigurerne for at gøre eSport anerkendt i Danmark og ser det som en sejr, at DGI for første gang holder et landsmesterskab inden for eSport.

Inden for de seneste år er interessen for eSport og kendskabet for alvor eksploderet, så der nu vises eSport-turneringer på landsdækkende tv. Seneste eksempel var, da man på DR3 i weekenden kunne se det danske hold Astralis vinde en stor turnering i Frankrig.

- Interessen for eSport er langt fra toppet endnu. Jeg er glad for, at vi har fået nogle at lege med, for det har været lidt ensomt de første mange år, siger Jens Christian Ringdal.

Roskilde eSport fylder lørdag morgen en bus med 20 unge og sætter kursen mod Musikhuset Esbjerg, hvor landsmesterskabet holdes.

For at gå videre til DM-finalerne i Odense den 26. maj kræver det en første- eller andenplads.

relaterede artikler

Drømmen om at leve som gamer - og de irriterende forældrespørgsmål 29. januar 2018 kl. 09:35

E-sport i perfekte rammer 04. februar 2017 kl. 08:48