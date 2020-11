Tjørnens 5. klasser fik besøg af Louisiana kunstnere

Under overskriften 'Skab det nye sammen' har kunstnere fra kunstmuseet Louisiana hjulpet 5. årgang på Tjørnegårdskolen med at skabe kunst til skolens indgang.

- Yayoi Kusama lavede mindst et maleri hver eneste dag. Så skulle vi selv prøve i forskellige grupper. Vi skulle vælge en baggrundsfarve til maleriet, og bagefter to farver og to former, for eksempel en cirkel eller en firkant eller en streg, lød det fra eleverne ved præsentationen af værkerne.