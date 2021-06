Tjørnelund til torvs - V-leder fik nyt slogan

Her afsluttede hun sammen med andre repræsentanter for partiet en kampagne, hvor de har været rundt i hele kommunen for at høre, hvad der optager bogerne. Efter et rundspørge er det nået frem til, at et meget vigtigt punkt er at få lavet bump i Hersegade, fordi mange biler her kører alt for stærkt. Det er specielt galt om aftenen, når mange unge står i kø for at komme ind på natklubber, mens andre så drøner hensynsløst forbi og skaber stor fare.