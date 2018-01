Se billedserie Silkeborg tørner sammen med de tunge gamle drenge fra Fremad Amager. Foto: Allan Nørregaard

Tjek formen hos danske fodboldfans: DM, dåseøl, matchfixing og Jon'aldo

Roskilde - 27. januar 2018 kl. 19:17 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fodboldfans er sådan nogle typer med lidt for mange kilo på sidebenene og en fadøl, som står og skråler sjove sange og sviner dommer og modstander til på det groveste.

Så har vi lige som karikaturen på hvad det vil sige at være fodboldfan.

Mem, hov. Lørdag havde de shorts på - og de løb. Et enkelt hold endda med sejren, da der for 24. gang blev holdt DM i fanfodbold. Denne gang i Roskildehallerne i et samarbejde mellem FC Roskildes fanclub og HB Køges dito. På lægterne blev sejre og nederlag skyllet ned med dåse-øl, imens dem man til dagligt elsker at hade, tryllede inden på banerne.

Fx stillede Silkeborg med en stjerner som Jon'aldo. På Fremad Amagers hold var der vægt bag når stævnets alderspræsidenter satte kroppen i bevægelse. Ingen af dem manglede væske. Til gengæld havde de det sjovt allerede ved 10-tiden.

- Vi er en flok venner, som kørte til Sjælland allerede fredag aften, så i aftes var vi inde og se stand-up ,og så ladede vi op med et par øl, griner Silkeborg-topscorer Jon »Jon'aldo« Mally. Holdet fra Silkeborg var med for 18 år i træk med samme besætning.

- Vi har vundet bronze to gange. Nu vinder vi ikke mere, for vi er blevet 18 år ældre på den tid, og det er de andre hold ikke, griner Jon Mally.

Stævnet havde fået det tvist, at en af sponsorerne NordicBet, tilmed havde sat odds på kampene, så der var rig mulighed for matchfixing.

- Det er jo sjovt, at kunne spille på sig selv, men jeg tvivler på at det er store beløb, der er satset. Men matchfixing bliver der altså ikke tale om. Vi spiller altid fair og går efter sejren. lige nu har vi en målscores på 1-20, lyder det fra en af de to arrangerende formand, Anders Christensen fra HB Køge.

Hos FC Roskilde FC er formand Steen Christensen rigtig tilfreds med, at det for første gang er lykkedes at afholde stævnet uden at gøre bruge af den underskudsgaranti som DFF, Danske Fodbold Fanklubber, har stillet til rådighed. Det er sket ved god støtte fra Old Irish Pub som hovedsponsor, mens RB1906, Comwell, Skiltemontøren, Bauhaus og NordicBet også har bidraget til fanklubbernes fodboldmesterskab.

- Jeg synes det er flot at de virksomheder som støtter FC Roskilde også går ind og støtter os fans. Det gør mig stolt af det der er opbygget omkring vores klub, siger Steen Christensen

Til gengæld, så sender han en bredside til landets to største klubber, Brøndby og FCK. De glimter ved deres fravær. Kun et hold af lokale FCK-fans er til start og de er dermed ikke officielle repræsentanter for fanklubben.

- De har for år tilbage trukket sig fra arrangementet. Det er trist at de ikke prioriterer det store arbejder der bliver gjort. Brøndby vælger endda i dag at holde deres eget stævne for Brøndbyfans. Det synes jeg personligt er helt forkert, siger Steen Christensen.