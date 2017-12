En minilæsser var blandt de stjålne køretøjer ved et natligt indbrud på en landbrugsvirksomhed i den sydligste ende af Roskilde Kommune. Det drejer sig ikke om minilæsseren på billedet. Foto: Per Christensen

Tissetår og sporingsudstyr fik tyve i nettet

En natlig tissetur førte til, at et tyveri af nogle biler og en minilæsser natten til fredag blev opdaget på landbrugs- og maskinvirksomheden Smedegaarden nær Snoldelev.

I forbindelse med toiletbesøget opdagede manden, at der var tændt lys i en lagerhal. Da han gik ud for at undersøge det, kørte to biler væk i høj fart, og det viste sig, at en metalport var ødelagt, og der manglede en minilæsser og et par biler.