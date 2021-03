Tip udløste 16. sigtelse mod rebelsk skønhedsklinik

For 16. gang var Midt- og Vestsjællands Politi torsdag ude at skrive en coronabøde til skønhedsklinikken Cliuniq i Ringstedgade i Roskilde.

Denne gang var det en anmeldelse, som var blevet afleveret via »Tip politiet«-funktionen på politi.dk, der var anledning til, at en patrulje tilbagelagde de 100 meter fra politigården i Skovbogade til Cliuniq, som ligger lige ovre på den anden side af Ringstedgade. Skønhedsklinikken hører til den gruppe af erhverv, som stadig har forbud mod at åbne. Ikke desto mindre var der kunder i klinikken, hvor en enkelt ansat var på arbejde. Hun blev sigtet at have overtrådt påbuddet om at holde lukket. Ejeren af klinikken, Osman Al Chami, var ikke til stede, da politiet kom, men også han vil blive sigtet endnu en gang.