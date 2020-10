Politiet fandt blandt andet 12 cannabisplanter, da de ransagede et hus i Roskilde. Billedet her er taget ved en anden lejlighed. Foto: Maja Andersen

Tip gav pote: Cannabisplanter, narko og kanonslag fundet i hus

12 cannabisplanter, 87,5 gram skunk, en hashklump på 25 gram, lidt hasholie, 3,08 gram amfetamin og tre ulovlig kanonslag. Det blev udbyttet, da politiet tirsdag eftermiddag ransagede en adresse i den sydlige del af Roskilde by på baggrund af et tip om narkosalg fra stedet. Politiet beslaglagde narko og kanonslag med henblik på konfiskation.

Husets beboer, en 45-årig lokal mand, blev anholdt og sigtet for narkobesiddelse med henblik på videresalg. Han blev taget med til politistationen til afhøring, hvor han blev løsladt senere på aftenen, da der ikke var grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør i sagen.