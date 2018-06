Se billedserie Tine Strandgård åbner for femte gang sin have til et kunsthåndværkermarked i weekenden. Hun laver selv alt muligt kunsthåndværk, primært af genbrugsting. Foto Thomas Olsen

Tines have bliver fyldt med kunsthåndværk

Roskilde - 08. juni 2018 kl. 12:18 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tine Standgård har en helt almindelig parcelhushave. I weekenden bliver den omdannet til et kunsthåndværkermarked og fyldt med pavilloner.

- I mindst 25 år, måske er det 30 år, har jeg været ude på kunsthåndværkermarkeder. Så skal jeg have bord, stole og mine ting med.

Det er et værre tapernakel, siger 62-årige Tine Strandgård og fortæller, at for nogle år siden sagde en af hendes veninder, hvorfor hun ikke holdt et marked hos sig selv? Det skulle prøves af, og i år er det femte gang Tine Strandgård åbner sin parcelhushave på Ledagervej 20 i Roskilde.

- Det første år var der en hyggelig stemning, siger Tine Strandgård og fortæller, at hun havde lavet nogle feedbacksedler, hvor hun fik gode ideer, og så fortsatte hun med at lave kunsthåndværkermarkedet.

Stuen bliver fyldt op med borde med kaffe og kage, som gæsterne kan købe. Tine Strandgård kender et par søstre, som frivilligt står for den del. Folk kan sidde lige udenfor ved små borde på terrassen. I et hjørne udstiller Tine Strandgårds 85-årige mor sine billeder.

I standene kan man se keramik, glas, smykker, blomster, børster, malerier og kort, honning og vin.

- Det lille Orøværksted kommer med deres fuglehuse. De sælger til Bering nu, men kommer stadig hos mig, fortæller Tine Strandgård.

Kunsthåndværkermarkedet er åbent både lørdag den 9. og søndag den 10. juni klokken 10-16.

