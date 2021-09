Foto: Thomas Olsen 190220RETTEN I ROSKILDE - TIL ARKIV

Tinderdate endte i voldtægt

Roskilde - 29. september 2021 kl. 12:52 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Klokken var to om natten, da en ung kvinde, som havde hygget sig hele fredag aften sammen med sin barndomsveninde i Himmelev, vinkede farvel til veninden og tog ind til Roskilde Station, hvor hun skulle møde en 24-årig mand, som hun havde skrevet med på Tinder.

Hun havde været på Tinder i et par måneder, og de mænd, hun indtil da havde mødtes med, havde hun forinden skrevet med igennem længere tid, men denne 24-årige mand fra Gentofte havde hun først matchet med i løbet af aftenen. Han havde været til fest, da de skrev sammen, og nu var han på vej til Roskilde med en natbus.

De havde ikke aftalt, at de skulle have sex, men at det måske kunne ende sådan, havde hun ikke udelukket på forhånd. Tidspunktet taget i betragtning ville han formentlig få svært ved at komme hjem, så hun var forberedt på, at manden, hun skulle møde for første gang, kunne tænkes at blive til næste dag, men i første omgang forestillede hun sig, at de bare skulle have det sjovt sammen, og hvis stemningen så var god, kunne det godt være, de også skulle have sex. Det forklarede den unge kvinde i Retten i Roskilde, hvor den nu 25-årige mand var tiltalt for voldtægt.

»Kun ét formål: Sex« Han havde en ganske anden opfattelse. Han sagde, han havde en del erfaring med Tinder, og når man aftalte at mødes efter midnat i en weekend og efter en fest, så var der kun én grund til det, og det var sex. Især under corona var denne praksis var endnu mere udtalt, mente han - og denne date fandt sted i slutningen af september sidste år.

Allerede i taxien tilbage til Himmelev var der noget, der tydede på, at de to ikke var på samme side i forhold til, hvad der skulle ske.

Manden prøvede hurtigt at kysse hende, men hun afviste ham, fordi hun syntes, tingene gik for stærkt. Men stemningen blev god igen, og hun inviterede ham ind, da taxien havde bragt dem til hendes lejlighed.

Sagde fra Straks de var kommet indenfor, skiftede stemningen. Det gode og det sjove forsvandt, forklarede kvinden, og manden tog hårdt fat i hende og pressede hende ind i hendes soveværelse, hvor han smed hende på sengen og trak bukserne af hende.

»Vent lige lidt!« og »Lad være!« sagde hun, men han var ligeglad med, at hun gjorde modstand, og han var stærkere end hende, så med sine arme var han i stand til at holde hende fast, mens han gennemførte samleje med hende, sidste del mens hun lå på siden, og han pressede sin underarm så hårdt imod hendes hals, at hun ind imellem ikke kunne få vejret.

Gentagne gange sagde hun »Stop!« og »Lad være!«, men det lod han sig ikke påvirke af.

Da han var færdig. rejste han sig og tog sine bukser på, og hun bad ham gå. Det gjorde han, men først efter at han havde taget hende hårdt i nakken og spurgt »Hvad fuck er der galt med dig?!« og mindet hende om, at »vi var to om det her!«

Grædende på gulvet Straks efter han var gået, ringede hun til veninden, som hun havde været sammen med før mødet med Tinder-fyren. Hun græd og talte usammenhængende, så veninden hankede op i sin roomie, og sammen kørte de over til deres fælles veninde, som de fandt liggende grædende på gulvet kun iført en bodystocking.

Veninderne tog sig af den utrøstelige kvinde og gav hende et bad, og efterhånden fik hun fortalt, hvad hun havde været udsat for. Først dagen efter fik de hende overtalt til at lade sig undersøge af en læge på Rigshospitalet, og der skulle gå yderligere en dag, før hendes fars kæreste fik hende overtalt til at melde forholdet til politiet.

Senere viste det sig, at kvinden var blevet gravid som følge af voldtægten og måtte igennem en abort.

»En smule hysterisk« I retten fastholdt manden, som tidligere er blevet dømt for vold flere gange, sin uskyld. Han afviste at have tvunget kvinden til noget som helst, og han sagde, at han var blevet overrasket over, at »hun blev en smule hysterisk,« da hun smed ham ud. Han gik ud fra, at hun ikke kunne overskue, at han skulle blive at sove, og fordi stemningen var skiftet, havde han heller ikke længere lyst til at blive, sagde han.

Retten var imidlertid ikke i tvivl om, hvem den skulle fæste lid til. Ud over at kvindens forklaring var sammenhængende og fremstod selvoplevet og derfor meget troværdig, blev den også støttet af forklaringerne, som veninderne gav. Og eftersom kvinden kæmpede imod og sagde stop, måtte det have stået klart for manden, at han gennemførte samlejet med kvinden mod hendes vilje, konkluderede retten, og kendte ham skyldig i voldtægt.

Straffen blev fastsat til fængsel i to et halvt år. Samtidig blev han dømt til at betale 120.000 kroner i tortgodtgørelse til kvinden fra Himmelev.

