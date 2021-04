Se billedserie Finn Jensen plejer at være ved frisøren hver femte-sjette uge, så efter fire måneder var han blevet så langhåret, som han ikke har været i 40 år. Men i dag blev han den anden kunde i stolen hos Rawa Ghafour, der både driver Brdr. Frisør og Grand Salon. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Tiltrængt: Gang i sakse, nåle og neglefile

Roskilde - 06. april 2021 kl. 12:23 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Håret er vokset, neglene er blevet grimme, og de halvfærdige tatoveringer skurrer i øjet. For mange er det tiltrængt at kunne komme til frisøren, i neglebaren eller til tatovøren fra i dag, men genåbningen er nok allermest tiltrængt for de erhvervsdrivende.

Det meget omtalte krav, om at kunder skal fremvise coronapas, generer ikke frisør Rawa Ghafour. Tværtimod, for han vil ikke risikere at blive smittet eller være nødt til at lukke ned igen.

- Jeg har to saloner, og hvis ikke jeg kunne åbne nu, ville jeg være nødt til at lukke begge, for jeg har brugt de penge, jeg havde sparet op, siger frisøren, der driver Brdr. Frisør på Algade og Grand Salon på Hestetorvet.

Held i uheld Frisør Jane Brandt for enden af Algade står i den specielle situation, at hun har allerførste åbningsdag i dag. Efter at have skiftet karriere var hun klar til at åbne ved juletid, men da var frisørerne blevet lukket ned.

Om ikke andet kan hun nu mærke masser af interesse fra folk, der gerne vil have en frisørtid.

- Det er faktisk held i uheld, når jeg er i den situation, at jeg står og skal åbne. På den måde hjælper det mig godt på vej, at alle trænger til at blive klippet, siger Jane Brandt, der så ikke er så heldig med, at hun må holde antallet af kunder nede i starten, fordi hun er blevet opereret i sin hånd.

Frisøren tøver ikke et sekund, når det kommer til, om hun vil håndhæve restriktionerne om coronapas.

- Der bliver ikke klippet nogen uden coronapas, det holder jeg fuldstændig fast på. Det er vigtigt, vi passer på hinanden, og det håber jeg, folk respekterer, siger frisøren.

Knokler igennem I tatovørsalon Timeless Art kommer indehaver Jim Veggerby ikke ind på sin holdning til restriktionerne, men han er meget glad for at kunne åbne igen.

Alexsander Fensmark fra Hedehusene er en af de første kunder under nålen i Timeless Art. Han kan nu endelig få lavet sin overarm færdig, efter tempelriddertatoveringen blev afbrudt før jul. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Der ligger 200 beskeder og venter fra kunder, der vil bestille en tid, og han regner med travle dage fra formiddag til sen aften.

- Vi skal nok klare den, men vi er bare nervøse for endnu en nedlukning. Så vi skal bare knokle igennem, så vi er mere parat, hvis det sker, siger indehaveren, der har brugt nedlukningen til at sætte den store salon i stand.

Sparet op til mere En del af de første kunder er folk, der var gået i gang med en tatovering, men ikke fik lavet den færdig før nedlukningen.

Det gælder blandt andre Alexsander Fensmark, der mangler det sidste af en helarmstatovering af tempelridderne.

Ventetiden har været lang, men der er da kommet lidt positivt ud af den.

- Jeg har kunnet tjene flere penge til flere tatoveringer. Jeg skal have mange flere endnu, siger Alexsander Flensmark, der ikke har været forhindret i at arbejde som flyttemand og har en tiger over hele ryggen som næste projekt.

Hans tatovør, Kenneth Nielsen, har derimod været hjemsendt i månedsvis. Det er rart at kunne arbejde igen, men faktisk har han været ude af gængen så længe, at det kan mærkes.

- Det har været lidt mærkeligt, når man ikke har været vant til at lave en skid, og så skal man i gang igen, siger tatovøren.

