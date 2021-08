Jonas Drewsen blev 17. september sidste år dræbt ved sit hjem i Gundsømagle. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Tiltalte: Drab på Jonas Drewsen skulle have været »en røvfuld« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Tiltalte: Drab på Jonas Drewsen skulle have været »en røvfuld«

Roskilde - 10. august 2021 kl. 15:35 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

13 knivstik skulle ikke have slået Jonas Drewsen ihjel, da tre mænd 17. september sidste år brød ind i hans hjem og overfaldt ham.

Jonas Drewsen døde på fortovet nær sit hjem på Stoustrædet i Gundsømagle, men de tiltalte nægter sig skyldige i drab ved retssagen, der begyndte tirsdag.

De erkender sig skyldige i vold og medvirken til vold.

Tavs om baggrunden

Meningen var at give Jonas Drewsen en røvfuld, forklarede den 26-årige mand, der var drivkraften bag overfaldet.

Grunden til, at Jonas Drewsen skulle have tæsk, var nogle forlydender om seksuelle overgreb. Den tiltalte havde dog aldrig selv mødt Jonas Drewsen og ville ikke komme ind på, hvor han havde sine oplysninger fra, men Jonas Drewsen er aldrig blevet dømt for nogen former for seksuelle overgreb.

Kniven kom frem

I adrenalinsuset kammede røvfulden over i et dødeligt overfald, forklarede den hovedtiltalte, der i dag er 26 år.

Adrenalinen og så den foldekniv, han havde i bukselinningen. Den tiltalte har en fortid som Bandidos-supporter og har siden altid gået med kniv for at kunne forsvare sig, men det var ikke hans plan på forhånd at bruge den mod Jonas Drewsen.

Han trak den, da han kom ind i Jonas Drewsens stue og stod foran sin større modpart efter at have knust ruden i døren med en sten. Den tiltalte kendte efter eget udsagn slet ikke Jonas Drewsen og havde aldrig set ham før ud over billedet på hans facebookprofil, som han havde fundet for at kunne genkende ham.

Skulle ikke være sket

Adspurgt af sin forsvarer ville den tiltalte aldrig være taget hjem til Jonas Drewsen, hvis han havde vidst, hvad det ville udarte sig til.

- Jeg har det ad helvede til, mand. Han fortjente ikke at dø. Det kan godt være, at han i min verden fortjente at få røvfuld, men han fortjente ikke at dø, sagde den tiltalte, der på drabstidspunktet boede i Slagelse og var håndværkerlærling.

17-årige kompagnoner

De to medtiltalte var på det tidspunkt kun 17 år gamle. Den ene havde fødselsdag og havde fejret det i København med den anden 17-årige, og de var fulde, da de tog til Roskilde for at være med til at uddele tæsk til en person, de ikke kendte noget til.

Fødselsdagsbarnet gik på skole med den 26-årige, som havde fortalt om én, som skulle have slået og voldtaget kvinder.

De to 17-årige kendte hverken Drewsen eller nogen, de påståede overgreb skulle været gået ud over. De fik heller ikke nærmere at vide om overgrebene, men blev alligevel så vrede over det, at de ville være med til at banke Jonas Drewsen.

De vidste dog ikke noget om, at initiativtageren til overfaldet havde en kniv med. De havde kun regnet med, at Jonas Drewsen skulle have øretæver, og sagens alvor gik først rigtigt op for dem bagefter, og først helt da de læste nyhederne næste morgen.

Havde ikke tænkt så meget

Anklager Anja Lund Liin undrede sig noget over, hvad der fik dem til at tage med på så løs en baggrund.

De to nu 18-årige havde ikke andre svar, end at de var meget imod, at man behandler kvinder på den måde. De havde heller ikke overvejet grundigt, hvad der skulle ske ved overfaldet.

- Jeg havde ikke rigtig gennemtænkt det, men da jeg sad alene i bilen, kunne jeg godt mærke, at det var noget rigtig skidt, sagde den ene 17-årige, der kun er tiltalt for vold og ikke drab.

Han bidrog med at ringe på hos Jonas Drewsen, men deltog ikke i selve overfaldet og har i øvrigt aldrig været involveret i noget lignende før.

Med i lignende sag

Den anden er også tiltalt for en lignende sag fra Svendborg, hvor han som en vennetjeneste var med til at overfalde en for ham ukendt person, som angiveligt skulle være pædofil.

I det tilfælde sagde han nej til at bruge våben, og under afhøringen forklarede han, at han ikke ville have deltaget i overfaldet på Jonas Drewsen, hvis han havde kendt til kniven.

- Så havde jeg ikke taget med. Så havde jeg sagt, at det var en dum idé, sagde han.

Der er afsat yderligere fire retsdage til sagen. Næste gang er torsdag, hvor vidnerne skal afhøres.

relaterede artikler

To 17-årige fængslet for at tage del i knivdrab i Gundsømagle 24. september 2020 kl. 13:51

Fængslet for drabet på Jonas: Tidligere dømt for rambuktyveri 21. september 2020 kl. 15:42

Ven til knivdræbte: Jonas var optimist og havde mange venner 18. september 2020 kl. 16:29