Tiltale: Forsvarsadvokat brød sin tavshedspligt

Roskilde - 15. april 2021 kl. 08:22 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

En advokat, som har været beskikket forsvarer for mange hundrede sigtede ved Retten i Roskilde, risikerer at blive frakendt retten til at beskæftige sig med straffesager.

Det kan blive konsekvensen, hvis han bliver kendt skyldig, når han skal møde i retten sidst på måneden - som tiltalt.

Det drejer sig om Roskilde-advokaten Flemming Wahrén, 69, som er tiltalt for at have brudt sin tavshedspligt i en sag, hvor han er beskikket forsvarer for en 19-årig mand, som siden juli har siddet varetægtsfængslet, sigtet for at have stranguleret en 20-årig kvinde til døde på en adresse på Københavnsvej i Køge.

Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre, men ifølge anklagen har Flemming Wahrén ikke desto mindre refereret fra mødet over for den drabssigtedes kæreste, ligesom advokaten også skulle have refereret dele af ligeledes fortroligt indhold af en politiafhøring i august af den 19-årige over for den 19-åriges far.

Flemming Wahrén forsvarer ikke selv i retten. Det gør Kristian Mølgaard, som er formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Flemming Wahrén oplyser, at han ikke ønsker at kommentere tiltalen imod ham.