En 41-årig mand er tiltalt for at have forgrebet sig på 14-årig pige, mens hun var tvangsindlagt på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Psykiatrien Region Sjælland i Roskilde. Foto: Lars Ahn Pedersen

Tiltale: Ansat udsatte tvangsindlagt 14-årig pige for overgreb

Siden april har en 41-årig mand siddet varetægtsfængslet, mistænkt for at have begået flere voldtægter af mindreårige, han har skullet tage sig af.

Tidligere har den 41-årige været ansat på en skole i Virum. Her er han tiltalt for flere gange at have begået seksuelle overgreb på en syv-otteårig dreng. Sagen imod den 41-årige indledes ved Retten i Roskilde på onsdag den 25. november.