Roskilde Rideklub står for et af de mange Sjov Ferie-arrangementet, når klubben inviterer til heste-hygge i uge 42. Foto: Thomas Olsen

Tilmeldingen er åben: Sjov Ferie med zombier og søde dyr

Efterårsferien nærmer sig, og det betyder, at Roskilde Kommune har åbnet for tilmeldingen til de mange Sjov Ferie-arrangementer. Programmet kan ses på sjovferie.roskilde.dk , hvor man også kan tilmelde sig.

Blandt tilbuddene denne gang er en zombiedag på Roskilde Bibliotek, hvor man kan møde forfatterne bag »Den store zombiebog«. Men det er ikke det eneste uhyggelige tilbud. Man kan også hente en kreapose på bibliotekerne med materialer til at lave et kranium, et monster og en edderkop. Posen indeholder desuden en uhyggelig quiz og tips til de bedste gyserhistorier.

Er man ikke til uhygge, er der heste-hygge med Roskilde Rideklub, mens Dansk Politihundeforening inviterer alle børn med hund til at prøve at være politihundefører for en dag. Alle Sjov Ferie-arrangementer følger retningslinjer og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne for at mindske risikoen for smitte med Covid-19.