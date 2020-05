På skolerne i Roskilde er genåbningen gået forholdsvis glat i skoletiden, men i sfo-tiden er det sværere. Personalet har rigeligt travlt med at holde børnene i grupper, så det bliver svært også at lave noget med dem. Billedet er ikke taget under coronatilstanden. Foto: Thomas Arnbo

Tillidsmand: Der er ikke nok voksne i sfo-tiden

Langt hen ad vejen kan Heidi Larsen, fællestillidsrepræsentant for sfo- og klubpædagogerne, genkende det billede. Det går godt med at finde sig tilrette i en ny hverdag i skoletiden og i klubberne, men i nogle sfo'er har pædagogerne svært ved at overholde reglerne om at holde børnene opdelt i grupper ligesom i skolen.

Det går godt med genåbningen af skolerne, og med enkelte justeringer er det også lykkedes at håndtere de sundhedsmæssige krav for at mindske smitterisikoen, lyder Roskilde Kommune status.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her