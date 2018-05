Se billedserie Formand for Sygehusgruppen i Roskilde, Paul Bundgaard, var tilfreds med de svar, som politikerne gav på borgermødet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Tilfreds sygehusgruppe: Vi kunne ikke have fået bedre svar

Roskilde - 04. maj 2018 kl. 05:34 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en tilfreds formand for Sygehusgruppen i Roskilde, Paul Bundgaard, som kunne se tilbage på torsdag aftens borgermøde på Roskilde Katedralskole, Sygehusgruppen havde på forhånd stillet en række spørgsmål til de deltagende politikere fra regionsrådet i Region Sjælland, og de svar, der blev givet, vakte glæde.

- Jeg synes, vi fik de svar, vi ville have, så vi kunne ikke få det bedre, siger Paul Bundgaard.

Et af spørgsmålene gik på, om regionens sygehusplan fra 2010 stadig stod ved magt, eller om det kunne komme på tale at justere den. Her var svaret fra politikerne, at planen ikke er støbt i beton,

- Vi bakker op om planen, men vi er ikke så dumme, at vi ikke tilpasser den med udviklingen, lød det fra Annemarie Knigge (S), formand for Udvalget for Sygehusenes behandlingstilbud.

Sygehusgruppen ønskede også en garanti for, at der ikke bliver nedlagt flere sengepladser i Roskilde, før man kender kapaciteten på det kommende supersygehus i Køge, hvor byggeriet er sat på pause på grund af budgetoverskridelser.

- Der er ikke behov for at nedlægge sengepladser, før vi kender kapaciteten i Køge, sagde Evan Lynnerup (V).

Endelig udtrykte Sygehusgruppen bekymring for, om bygningerne på sygehuset vil blive vedligeholdt, når der er tvivl om fremtiden, og om regionen har en plan for, hvordan den får løst sit rekrutteringsproblem med læger, sygeplejersker og andre specialister, der foretrækker at arbejde i hovedstadsområdet.

Alle tilstedeværende politikere var enige om, at sygehuset ikke ville få lov at forfalde, og at Roskilde ikke havde de samme problemer med at tiltrække medarbejdere som for eksempel Holbæk og Nykøbing Falster.

- Vi havde efterlyst en afklaring på tankerne om fremtiden for sygehuset, og vi fik et klart svar på, at sygehusplanen trænger til et eftersyn, siger Paul Bundgaard.

