Se billedserie Søren Kragh-Jacobsen var på besøg i Kino på RO?s Torv i forbindelse med genpræmieren på hans film Lille Sommerfugl. Efter forestillingen havde han en samtale i biografsalen med Esben Danielsen om fælleskaber. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Tilbage til forsamlingshusets magi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tilbage til forsamlingshusets magi

Roskilde - 20. maj 2021 kl. 13:09 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Kino på RO's Torv har lige haft genpremiere på Søren Kragh-Jacobsens film Lille Sommerfugl, hvis handling hovedsageligt foregår i et forsamlingshus. I anledning af at filmen igen er kommet på plakaten, var Søren Kragh-Jacobsen på besøg i biografen. Efter forestillingen havde han en samtale med Esben Danielsen om fællesskaber og hvordan de bliver skabt.

- Filmen var ligesom at komme tilbage til barndommens oplevelser i forsamlingshuset, da jeg er opvokset i en lille landsby ved Borup, siger Esben Danielsen.

- Jeg kunne se mig selv som barn sidde under scenen, hvor der lå levn fra tidligere dilettantforestillinger og det dryssede ned med støv fra sprækkerne fra scenegulvet.

- Filmen peger på hvordan folk kommer ind på livet af hinanden via begivenhederne i forsamlingshusene, og Søren havde også ramt det fint med lejlighedssangene, der er en meget dansk foreteelse.

Byens fællesskaber

Ud over barndommens minder om forsamlingshuset, har Esben Danielsen brugt en stor del af sit voksne liv med at arbejde med fællesskaber. Han har erfaringer, der spænder fra Gimle, Roskilde Festival, Lokale og Anlægsfonden og nu som kulturdirektør i Københavns Kommune.

- Fællesskaber, der er skabt via forsamlingshuset, har Roskilde da flere eksempler på, siger Esben Danielsen.

- Det oprindelige Gimle er et eksempel, men i dag er det steder som INSP!, Containerstriben på Musicon og Byens hus steder, hvor der bliver skabt fællesskaber på tværs af samfundsskel.

- Det frivillige arbejde på Roskilde Festival er også i høj grad et sted, hvor der bliver skabt fællesskaber på tværs af sociale skel. Søren Kragh-Jacobsen blev meget overrasket over at to tredjedele af folkene i salen rakte hånden op, da der blev spurgt til hvor mange der havde været frivillige, siger Esben Danielsen.

Snakken i biografsalen afslørede også at der er steder, hvor der er mangel på mulighederne for at samles i tværgående fællesskaber.

- Det var samtidig tankevækkende, at der fra salen lød en efterlysning fra Trekroner, hvor der blev spurgt efter et beboerhus for området, sige Esben Danielsen.

- Vi skal huske at tænke muligheden for fællesskaberne ind, når der bliver planlagt nye bydele.

Lystfyldt historie

Ideen med at bruge forsamlingshuset som rammen for en fortælling var ikke ny, da Søren Kragh-Jacobsen gik i gang med at lave filmen.

- Forsamlingshuse, og det liv de byder på, er jo et eksotisk sted, som er noget særligt for Danmark, og jeg er selv kommet utrolig meget i forsamlingshuse, siger Søren Kragh-Jacobsen.

- Jeg var syg i 2017 med en hjerneblødning, og mens jeg var ved at komme mig, besluttede jeg at lave en lystfuld film om et guldbryllup med tre kærlighedshistorier, om et ungt-, midaldrende- og gammelt par, og rammen skulle være et forsamlingshus.

- Jeg har selv været hele registeret igennem med fester i forsamlingshuset fra jeg var ung til nu. Hele min mors familie kommer fra landet, så livet i forsamlingshuset står tydeligt for mig.

- Efterhånden har jeg været rundt mange steder med filmen, og hver gang har jeg fået at vide: Det er sådan det er!

Lille Sommerfugl har Jesper Christensen og Karen-Lise Mynster i hovedrollerne. Filmen nåede lige at præmiere inden nedlukningen i december og nu har den fået en andenpræmier efter den store genåbning.