Sidste gang Roskildes Håndbold havde et hold med unge og store talenter i 1. division, røg de hurtigt retur igen. Nu håber Lisbeth Klarskov og hele klubben, at det skal lykkes bedre efter den uventede oprykning. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Tilbage i 1. division: Håndbold-herrer rykker op på afbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tilbage i 1. division: Håndbold-herrer rykker op på afbud

Roskilde - 15. august 2021 kl. 05:26 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Roskildes Håndboldherrer er uventet tilbage i 1. division på afbud, efter at Nyborg har været nødt til at trække deres hold.

Da Roskilde Håndbold var første reserver til pladsen, er holdet pludselig tilbage i landets næstbedste række, den landsdækkende 1. division.

- Vi takker selvfølgelig ja, efter at vi i sidste sæson måtte vinke farvel til oprykningen pga. corona, forklarer formanden Lisbeth Klarskov.

- I december 2020 lå vi til en oprykning, men pga. corona blev resten af sæsonen aflyst, og det betød til vores skuffelse, at vi gik glip af den oprykning, som vi ellers sportsligt havde fortjent.

- Nu har vi altså både et dame- og et herrehold i landets næstbedste række. Det er et første skridt til at opfylde vores vision om at få et hold med i Ligaen, som er den bedste række, fortæller Klarskov .

Mange talenter

Håndboldformanden håber, at klubbens mange talenter formår at gribe denne nye mulighed.

- Vi har mange dygtige unge spillere fra egne rækker, bl.a. er et helt U19-hold rykket op i vores seniorafdeling. Derfor ser fremtiden lys ud.

- Vi har et ønske om at kunne bide os fast i 1. division og gøre vore dygtige unge til fremtidens divisions- og ligaspillere, forklarer hun. Oprykningen til 1. division er meget vigtig, fordi vi nu kan give vore unge en værdifuld erfaring fra 1. holdet, og vore øvrige ungdomsspillere får et forbillede i både dame- og herreholdet i 1. Division, siger Lisbeth Klarskov.

Ønsker støtte fra byen

Hun erkender, at det kan blive svært at klare sig for det nye 1. divisionshold, der først har fået besked om sin nye status tre uger før starten på den nye sæsosn.

Da Roskildes herrer sidste gang var oppe i den næstbedste række med et meget ungt talenthold, røg det hurtigt ned igen efter kun én sæson med mange nederlag.

- Men vi er altså klar til at tage kampen op med en klar ambition om denne gang at forblive i 1. division. Heldigvis har spillerne trænet hårdt og seriøst for at forberede sig på oprykning i sæsonen, men den kom altså nu, fortæller Lisbeth Klarskov.

- Nu håber vi, at hele byen er klar til at støtte Roskilde Håndbold, enten det nu er som hjælper, sponsor, medlem, støtte eller tilskuer, lyder opfordringen fra Lisbeth Klarskov.