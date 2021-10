Fra 1. september måtte klubber og diskoteker genåbne efter halvandet år i ufrivillig dvale.

Send til din ven. X Artiklen: Tilbage fra de døde: Nattelivet er åbent, og vi er klar til at feste igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tilbage fra de døde: Nattelivet er åbent, og vi er klar til at feste igen

Roskilde - 19. oktober 2021 kl. 13:53 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen

Fra 1. september måtte klubber og diskoteker genåbne efter halvandet år i ufrivillig dvale. Her halvanden måneden efter, tager vi temperaturen på Roskildes natteliv, og hører, hvordan det føles at være vågnet op fra de døde. Et af de helt store steder for det mere modne publikum er Soho, der har ligget i Jernbanegade lige op ad stationen siden april 2017.

- Man er selvfølgelig utålmodig efter halvandet års lukning. Men der har været godt gang i den siden åbningen, fortæller medindehaver af Soho i Jernbanegade, Lars Christensen.

Trængsel i mørket Skråt overfor appellerer stedet med det prunkløse navn, Dansebar, til de helt unge. Og de har vel om nogen været utålmodige efter at hælde vodka og Redbull i halsen og snave løs på fremmede i deres umiddelbare nærhed til hits fra Ed Sheeran eller The Weeknd. Vi har gentagne gange søgt kontakt til Dansebars ansvarlige for kommunikation, men han er ikke vendt tilbage.

Travlt med fester Det har til gengæld Jeff Perling, som ejer Hestetorvets Selskabslokaler. I modsætning til klubber og diskoteker har han kunnet holde åben siden slutningen af maj, og han har derfor ligget vandret frem til nu.

- Man kan godt mærke, at alt er rykket, så vi har kørt masser af konfirmationer og bryllupper i vores to lokaler. Mange har også rykket aflyste fester frem til foråret 2022, så der får vi også travlt, fortæller Jeff Perling.

Nok i sig selv I den kommende tid får han travlt med at tage imod bookninger på julefrokoster, og det er Jeff Perlings indtryk, at mange firmaer i år vælger at holde julefrokosterne for sig selv.

- Det er noget nyt - firmaer vil hellere ud at være sig selv i stedet for at mænge sig med andre. Jeg tror, man vil værne om personalet, og så trænger mange til at hygge sig internt med deres egne kolleger, vurderer han.

Vi har forsøgt at få indehaverne af Dansebar, Chase og Garbo i tale, men de er desværre ikke vendt tilbage.