Vicekommunaldirektør i Roskilde Kommune, Martin Lindgreen, kan fortælle, at kommunen har været omkring tre rådgivere for at være sikker på, at stålet der bruges til beslag i den bærende konstruktion i svømmehallen lever op til DS-normen for svømehalsbyggerier. Foto: Lars Kimer

Til stålet: Kommunen spurgte tre rådgivere om stål i svømmehal

- Vi startede hos vores rådgivere på svømmehallen, Creo Arkitekterne, som også er ingeniører. De fastholdt, at der ikke var et problem med det valgte stål. For at vi skulle stå mere sikkert i sagen, har vi også spurgt hos Cowi, som vi har med som en »second opinion«. De var også klare i mæglet. Det her stål lever op til DS Normen fik vi som svar. For lidt at være endnu mere sikker, så vendte vi også sagen med Teknologisk Institut, og også de svarede, at det stål, som bruges, lever op til kravene fra Dansk Standard. Så vi føler os rimelig sikker på, at stålbeslagene er af en kvalitet, som godt kan holde til at blive brugt i et svømmehalsbyggeri, siger Martin Lindgreen.