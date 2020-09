Forskere på DTU Vindenergi på Risø vil, når vejret er til det, i den kommende tid lave lydmålinger over Roskilde Fjord i retning mod Gershøj. Forskningen skal bruges i forståelsen af lyd fra hav-vindmøller.

Til natteravnene: Forskere sender lyde ud over Roskilde Fjord

Roskilde - 29. september 2020 kl. 06:21 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Den kommende tid kan man, hvis man lytter rigtig godt efter om natten, måske høre en lyd over et specifikt område af Roskilde Fjord. Hvis du kan, så har du formentlig hørt lyde fra et forskningsforsøg.

Forskere fra DTU Vindenergi og FORCE Technology vil den kommende tid indsamle data for bedre at kunne besvare spørgsmålene »Hvordan breder lyd sig henover vand?«, »hvor meget kan man høre en hav-vindmølle, når man selv er inde på land?« og »hvor meget aftager lyden per kilometer?«

Højttaler i kran

Forholdene for den aktuelle lydprøve er bedst, når vinden blæser med to til otte sekundmeter i 10 meters højde, og når baggrundsstøjen er lav, hvilket den er om natten. For den planlagte måling vil der være brug for, at vinden kommer fra øst/sydøst.

Hvis der indtræffer sådanne forhold i den nærmeste tid, vil forskerne udsende lyd fra en højttaler i en kran på Risø og måle, hvordan lyden bevæger sig hen over vandet til den anden side af fjorden ved Gershøj.

- Hvis man bor i nabolaget til Risø og stiller sig udenfor den pågældende nat, vil man kunne høre de såkaldte sweeps. Det er lyde, der skifter i frekvens fra de mørke til de lyse toner. Vi satser på at kunne gentage lydprøven et par gange i løbet af natten, så de indhentede data fra forsøget bliver så optimale som muligt, siger Erik Thysell fra FORCE Technology.

Det perfekte vejr

For at kunne høre de omtalte sweeps må man stille sig udenfor og lytte, da lydniveauet fra forsøget en-to kilometer fra Risø er ikke meget højere, end hvis to mennesker taler sammen.

- Det er vanskeligt at foretage målinger af lyd hen over vand, fordi støjen fra vandets bølger samt vejr og vind nemt overdøver de lyde, vi udsender fra højttaleren i den kran, som vi i denne anledning bruger til at agere vindmølle, forklarer Erik Thysell.

Men lige nu ruster Erik Thysell sig med tålmodighed til det perfekte vejr og det ser ud til at indtræffe i denne uge. Vejrudsigten siger lige nu, at det skulle blive perfekt vejr natten til onsdag eller natten til torsdag.

- Der er ikke foretaget ret mange af denne slags målinger før, så vi håber, at vejret snart er med os, så vi kan foretage målingerne og blive klogere på, hvordan lyden bevæger sig over vand, siger han.

Da vejret skal være perfekt, er det ikke til at sige, hvornår forsøgene præcist bliver udført, men hvis du bor i området og gerne vil vide, hvornår det sker, så vil forskerne gerne sende en mail til dig to dage i forvejen. Du kan skrive til mailadressen decowind@force.dk, hvis du gerne vil have besked, når målingerne finder sted.