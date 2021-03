Til fods langs Industrihistorien på Kamstrupstien

I det lyse forår inviterer den lokalhistoriske forening 'Syd for Banen' til byvandring med fokus på industrimiljøerne langs Kamstrupstien. Med Svend Erik Christensen som guide går turen langs Eriksvej og slutter på Musicon. Det er en tur på cirka to kilometer.

Turen går gennem boligområdet Ringparken. I begyndelsen af 1950'erne var det et af de største sociale boligbyggerier uden for København. Det var meget moderne, ikke fordi der var bad og toilet, men fordi de første lejligheder havde køleskab. Nu står Ringparken igen over for en gennemgribende modernisering.