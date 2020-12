En 47-årig mand er fængslet, efter han foran Lidl på Holbækvej truede en kvinde, der har vidnet mod ham i en voldssag. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Tikkende voldsbombe er sat bag tremmer

Roskilde - 29. december 2020 kl. 10:40 Kontakt redaktionen

Vidnetrusler og gentagne voldstilfælde fik mandag Retten i Roskilde til at varetægtsfængsle en 47-årig mand fra Roskilde frem til den 21. januar.

Han er sigtet for i søndags at have truet en 56-årig kvinde fra Roskilde, som i december sidste år vidnede mod ham i en voldssag, hvor hun selv var offeret. Det fik ham til at antaste kvinden og slå ud efter hende, da de mødtes foran Lidl-supermarkedet på Holbækvej søndag aften kort før klokken 21.

Medvirkende til varetægtsfængslingen er, at manden også tidligere har vist sig voldsparat, da han er sigtet for tilbage den 27. oktober at have overfaldet en mand og give ham knytnæveslag i ansigtet foran Kvickly Hyrdehøj.

I det tilfælde var volden efter beskrivelserne i sigtelsen racistisk motiveret, da det var offerets etniske oprindelse, der fik den 47-årige til at fare i flint. Det kunne ved grundlovsforhøret tjene som illustration af, at der er grund til at få den tikkende voldsbombe væk fra gaderne, indtil hans sager bliver endeligt afgjort.

