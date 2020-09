Tigger med papbæger fik sjælden dom

I juli sad manden, der er slovener, en torsdag ved middagstid på fortovet ved Dom Apotek og FDB Møbler. Han sad på en sovepose og havde et tomt papbæger foran sig.

Det skulle også vise sig, at han bag ryggen havde endnu et bæger, der indeholdt penge. Politiet anholdt ham, og han blev fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet, og det blev fulgt op af en dom, der kom til at lyde på 14 dages ubetinget fængsel for betleri.