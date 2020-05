Roskilde Festival Højskole må nu lave om i planerne for deres genåbning, efter Sundhedsstyrelsen har ændret retningslinjerne, så eleverne skal samles i grupper af otte i stedet for 20. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Tidspres i Sundhedsstyrelsen udløser kontraordre til højskoler

Roskilde - 29. maj 2020 kl. 15:24

Da Roskilde Festival Højskole klokken 23 torsdag aften fik besked om nye retningslinjer for genåbningen af højskolerne, var det noget af en kamel at sluge for forstander Hans Christian Nielsen.

To dage forinden havde højskolerne fået at vide, at de kunne organisere eleverne i grupper af 20. Nu må de kun være otte.

- Det her ændrer fuldstændigt hele vores planlægning. Det her med familiegrupper på højskolen gennemsyrer alt. Det er ikke kun, hvordan de bor, men også måden de spiser, sidder under morgensamlingen og er indelt socialt. Det er hele vores planlægning, der bare er faldet på gulvet og skal starte forfra, siger han, siger Hans Christian Nielsen.

Tidspres-fejl Kulturministeriet oplyser, at kontraordren skyldes, at Sundhedsstyrelsen under tidspres begik den fejl ikke at forholde sig til antallet på 20 personer i familiegrupperne, der fremgik af højskolernes retningslinjer.

Det tal flugter ikke med retningslinjerne på efterskoleområdet, hvor man kun må være otte personer. Sundhedsstyrelsen har derfor meddelt højskoleforeningen og Kulturministeriet, at de mener, at højskolernes familiegrupper også kun bør omfatte otte elever, fordi der ikke er tungtvejende argumenter for, at der skulle være forskel på efterskoler og folkehøjskolers gruppestørrelser.

- Fra Kulturministeriets side vælger vi at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, da det er Sundhedsstyrelsen, der har den sundhedsfaglige viden til at foretage denne vurdering. Derfor revideres retningslinjerne for genåbningen af højskolerne, oplyser Kulturministeriet.

- Kulturministeriet er - ligesom Sundhedsstyrelsen - opmærksom på, at denne ændring af retningslinjerne kommer på et meget uheldigt tidspunkt, netop som skolerne er ved at genåbne, lyder det videre.

Er der plads? Roskilde Festival Højskole var i fuld gang med at gøre sig klar til at tage imod eleverne på mandag, da retningslinjerne blev ændret.

Egentlig har højskolerne fået lov at åbne fra i onsdags, men festivalhøjskolen havde på forhånd bestemt sig for at vente til mandag for at kunne forberede sig. Den beslutning er forstanderen i det mindste glad for nu.

Så må pinsen gå med at ændre planer og finde ud af, om der skal ekstra lokaler til.

- Vi havde indelt eleverne i fem grupper, men nu skal de være 10, så vi skal bruge meget mere plads. Den besked er kommet i aftes, så jeg kan simpelthen ikke gennemskue, om vi kan have plads til alle eleverne i vores lokaler og alle de ting. Det kommer vi til at bruge weekenden på at finde nogle løsninger på, siger Hans Christian Nielsen.

Gør sig stadig umage Forstanderen understreger, at højskolen nok skal følge retningslinjerne, men han er stærkt forundret over, hvad Sundhedsstyrelsen har gang i. Det kan umuligt være baseret på et stigende smittetryk i løbet af de to dage, så »enten er det sjusk og amatørisme, eller også er det politisk«.

- Jeg er forundret, for vi gør os virkelig umage, og det er ikke nemt at drive højskole på de her præmisser. Vi gør os også umage for at lære eleverne at vise samfundssind. Så bliver man bare enormt irriteret, når der bliver sjusket i en sundhedsstyrelse, som skal udarbejde de her retningslinjer, siger forstanderen

Han vil også fortælle eleverne om sin forundring over forløbet, men samtidig betone over for dem, at uanset hvad der er sket, skal retningslinjerne overholdes.

- For det er den eneste måde, vi kan komme gennem det her som samfund. Derfor er det ekstra kritisabelt, at det der foregår er sjusket, og man på ingen måde kan se, at det er evidensbaseret, siger Hans Christian Nielsen.

Sundhedsstyrelsen har gjort opmærksom på, at de sundhedsfaglige anbefalinger udvikler sig løbende. Det er derfor også aftalt, at retningslinjerne vil blive genbesøgt i løbet af de kommende uger med henblik på justering - særligt i forhold til højskolernes korte sommerkurser. Det kan munde ud i, at der laves særskilte retningslinjer for de korte kurser.

