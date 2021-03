Tidligere socialchef hos Lindskov

Derfor fik hun på et tidspunkt også ansvaret for skoleområdet, da kommunen skulle i gang med at indføre den upopulære Folkeskolereform - mere eller mindre mod lærernes ønske.

- Et stigende behov for at få ressourcer og behov til at mødes i den offentlige sektor gør, at vi har behov for folk som Yvonne med hendes meget store erfaringer fra politisk ledede organisationer, forklarer Lars Lindskov.