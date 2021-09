Roskilde Kommune arbejder på at etablere en højskole for psykisk sårbare i det tidligere plejecenter på Astersvej. Foto: Kristian Jørgensen

Tidligere plejecenter skal huse højskole for psykisk sårbare

Roskilde - 09. september 2021 kl. 05:04 Kontakt redaktionen

Det tidligere plejecenter på Astersvej er på vej til at blive hjemsted for en højskole for psykisk sårbare.

For nogle borgere med psykiske vanskeligheder kan det i perioder være rigtig svært at bo alene. Hvordan gør man rent? Hvad med indkøb og madlavning? Og hvordan husker du lige at betale regninger? Her kan et højskoleophold netop være med til at give dem en tryghed og et fællesskab, hvor de frit kan lære at forstå både sig selv sig selv og det, der skal til for at bo på egen hånd.

- Vi ønsker at skabe et sted, hvor psykisk sårbare borgere får mulighed for at arbejde med sig selv, mens de får støtte af noget yderst kompetent personale. Samtidig ønsker vi også, at de indgår i et fællesskab med de andre beboere, så de kan støtte hinanden, siger Bent Jørgensen (V), formand for beskæftigelses- og socialudvalget om den ny aftale, der giver at etablere højskolen.

Astershøjskolen er et forsøg, der skal køre to-tre år. Herefter bliver projektet evalueret, så politikerne kan tage stilling til, om det giver mening at fortsætte højskolen.