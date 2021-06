Lars Krogh Jeppesen (til venstre) og Daniel Hallas i hallen, som tidligere var hjemsted for Lami Limtræ, men henover sommere vil blive forvandlet til et padel center. Foto: Kenn Thomsen

Tidligere landsholdsprofil med i stort padel-center i lukket limtræs hal

Roskilde - 05. juni 2021 kl. 09:38 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Den ene store hal, hvor Lami Limtræ tidligere holdt til, er i gang med en forvandling. Til august vil hallen være klar som nyt padel-center i Snoldelev. Mandag morgen tikkede godkendelsen fra Roskilde Kommune ind, og det glæder mændene bag.

DAGBLADET Roskilde kiggede forbi den stadig rå hal til en snak med Daniel Hallas, som bliver daglig leder, og Lars Krogh Jeppesen, ja, tidligere landsholdspiller på det dansk håndboldlandshold, men nu padel-entusiast. I hallen bliver der plads til fem dobbelt baner og to single baner.

- Havde der været to haller, så havde vi taget dem begge, fortæller Lars Krogh Jeppesen.

Stort opland Selv om mange måske ikke vil kalde Snoldelev en central placering, ser Padel Club en fordel i et stort opland, hvor spillerne nemt kan komme fra Solrød Strand, Køge og Roskilde eller København.

- Og padel er noget, folk gerne kører 25 minutter efter, siger Lars Krogh Jeppsen og påpeger, at i København skal spillerne som regel betale for parkering, men her bliver der gode og gratis parkeringsforhold.

Hallen har Padel Club fundet via deres netværk.

- Den kommer til at hedde Padel Club Roskilde. Vi har syv clubs i drift, inden udgangen af 2021 har vi 16-17 centre i drift, fortæller Lars Krogh Jeppesen og kalder hallen en unik hal, som emmer af 60-70'ernes sport.

- Alle padelspillere vil sige, fedt med ny hal, men hvor højt er der til loftet? siger Lars Krogh Jeppesen og forklarer, at boldens bane kræver god plads i højden.

Hallen i Snoldelev kan mønstre en loftshøjde på midten på ni meter, og det er perfekt til padel.

En hel oplevelse Planen er, at Padel Club Roskilde åbner midt i august. Til den tid vil hallen blive opvarmet, hvis det er nødvendigt, og på kort sigt vil omklædningsmuligheder også være klar.

Da padel er en social sport, vil der også være et stort loungeområde, hvor spillerne kan hygge sig før eller efter spillet. Der vil også være et hyggeområde udenfor.

Padel Club går op i, at det bliver en hel oplevelse at besøge centret.

- Der bliver liv og glade dage. Og vi vil have åbent i mange timer, fortæller Daniel Hallas.

Fordi Padel Club har centre i drift, er bookingsystemet klar.

- Tre klik og så har du booket en bane, siger Lars Krogh Jeppesen og oplyser, at man kan blive medlem, men der vil primært blive tale om pay and play.

Lars Krogh Jeppesen sender en bold af sted til Daniel Hallas, som bliver Padel Club Roskildes daglige leder. Foto: Kenn Thomsen

Hurtigt i gang med padel Padel er 80 procent tennis og 20 procent squash.

- Min kone prøvede for et år siden i Randers. Efter 10 slag begyndte hun at fange det, og så var hun i gang, fortæller Daniel Hallas.

- Padel er sjovt, men det er stadig god motion, lyder det fra Lars Krogh Jeppesen, som forklarer, at det er nemmere at styre og kontrollere bolden i padel i forhold til flere andre boldspil.

Samtidig er det en social sport, fordi man som regel spiller fire sammen.

- Vi kunne se i pinsen i vores andre centre, at der var mange familier, som hyggede sig sammen, fortæller Lars Krogh Jeppesen.

Plads til netværksmøder Padelsporten kommer fra Sydamerika, men i Spanien er det nu den næstmest dyrkede sportsgren efter fodbold.

- Jeg var i Spanien fra 2004-2006, og der var padel allerede stort, fortæller Lars Krogh Jeppesen og fortæller, at Sverige er fire-fem år foran Danmark.

I Sverige blev der alene i 2020 500.000 nye unikke brugere.

- Jeg tror, det kommer til at tage medlemmer fra fitness-verdenen. Man vil hellere ud og være sammen med vennerne end at stå alene og løfte ting, siger Lars Krogh Jeppesen.

Padel Club har ansat to dygtige spanske trænere, som drøner rundt mellem centrene. Det betyder, at de spillere, som opnår et vist niveau eller begynder at gå meget op i sporten, vil kunne få træninger. Der bliver også hold for børn.

I Padel Club Roskilde bliver der desuden lavet plads til, at firmaer kan lave netværksmøder kombineret med et spil padel. Det har været populært i de centre, hvor det er muligt.

- Vi glæder os til at åbne dørene og skabe et rum, hvor der er rart at være, siger Lars Krogh Jeppesen.

Daniel Hallas glæder sig til liv og glade dage i Padel Club Roskilde. Foto: Kenn Thomsen

