Formanden for Skole- Børneudvalget i Roskilde, Jette Henning (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Tidligere indsats for ordblinde

Roskilde - 07. oktober 2021 kl. 10:06 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

Roskilde

Ordblindhed skal opdages så tidligt som muligt i elevernes skoleforløb, da det har store konsekvenser for den enkelte elev, hvis det sker for sent.

Derfor ønsker Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti med et fælles forslag, at alle elever i Roskilde Kommunes skoler skal testet for ordblindhed, så tidligt som muligt i deres skoleforløb. Det kunne vi ikke få opbakning til ved et møde i i Skole- og Børneudvalget, og derfor har vi sendt sagen til byrådet.

Vi vil sende et klart politisk signal om, at vi tager ordblindhed alvorligt og vil gøre noget ved det! Efter vores mening er det ikke tilstrækkeligt, når 25-35 pct. først bliver testet for det i 7.-10 klasse. Det er efter vores opfattelse alt for sent i skoleforløbet.

Store konsekvenser

Situationen er desværre i øjeblikket, at for nogle elever konstateres ordblindheden så sent, at nogle endda starter på en ungdomsuddannelse, før der bliver gjort noget. For den enkelte unge har det store konsekvenser, fordi de unge, der løber ind i nederlag i skolen og senere i voksenlivet, fordi de ikke kan læse ordentligt.

Derfor rejste vi sagen tilbage i juni sammen med Ole Holtse, der er formand for 3F i Roskilde-området. Hans fagforening, der repræsenterer mange håndværkere og ufaglærte har op mod 20 pct. af medlemmer, der slås med disse problemer.

Fakta:

I følge den sag, som Skole- og Børneudvalget behandlede den 5. oktober 2021 er der i Roskilde Kommune 110 elever pa folkeskolerne, som er testet ordblinde med Den nationale tværgaende ordblindetest i 2020/2021, 77 elever i 2019/2020 og 105 elever i 2018/2019.

Der er elever med ordblindhed pa alle skolerne. 65-75 % af de elever, der testede ordblinde, gik i 3.-6. klasse, og 25-35 % gik i 7.-10. klasse.

Til sammenligning gik der pr. 5. september i skolearet 2020/2021 8.883 elever pa folkeskolerne i Roskilde Kommune, mens det samme tal i 2019/2020 var 9.044 elever og i 2018/2019 9.295 elever.

Jette Henning (S)

Formand for Skole- og Børneudvalget