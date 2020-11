Den tidligere talsmand for Roskilde Festival og leder af spillestedet Gimle, Esben Danielsen, stopper som direktør i Lokale og Anlægsfonden for at blive fagdirektør i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune. Foto: Mie Neel

Tidligere festivaltalsmand skal være direktør under tidligere borgmester

- Jeg har fået en meget sjælden chance. En chance for at arbejde med det, jeg har lavet før på spillested og festival sammen med mine erfaringer fra LOA med at udvikle fremtidens mødesteder for vores kultur og fritidsliv, siger Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden.

- Esben Danielsen har med sin stærke faglighed og innovative drivkraft stået i spidsen for at løfte Lokale og Anlægsfonden til ikke kun at være fond, men også et videncenter, som står på et stærkt fundament af viden om faciliteter til fritidsliv, og har sammen med sine dedikerede medarbejdere udviklet faciliteter med eksempelværdi og flyvehøjde både nationalt og internationalt. Det forlader han nu i sikre hænder hos et stærkt og velfungerende sekretariat, siger Carl Christian Ebbesen, formand i Lokale og Anlægsfonden.