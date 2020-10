Tidligere domkirkepræst udgiver bog om Tausen

Hans Tausen går for at være den »danske Luther«, men i bogen stiller Rasmus H.C. Dreyer spørgsmålstegn ved, om Tausen overhovedet var lutheraner?

Hans Tausen var i en årrække efter reformationen i Danmark i 1536 lektor ved Roskilde Domkirke, hvor Rasmus H.C. Dreyer selv nåede at være præst i 15 måneder i 2016-17, inden han blev lektor i kristendom og kirkehistorie på UC Diakonissestiftelsen. Siden den 1. september har han været sognepræst på Agersø og Omø. Han er medredaktør på det teologiske tidsskrift og forlag Fønix siden 2012 og formand for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, der udgiver Danmarks eneste videnskabelige tidsskrift for kirkehistorie, siden 2014.