Tidligere byrod gør comeback som formand

- Jeg besluttede allerede før valget i november, at jeg ville trække mig, hvis jeg blev valgt til ældrerådet - og det gjorde jeg. Det harmonerer ikke så godt at sidde der, samtidig med at man er repræsentant for et parti, siger Fleming Friis Larsen, der fik stor applaus for sin indsats for partiforeningen.