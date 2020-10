Se billedserie Evan Lynnerup med to andre tidligere borgmestre i baggrunden Poul Lindor Nielsen fra Ramsø (tv.) og Flemming Jensen fra Bramsnæs (th.). Foto: Peter Rahbek Foto: PETER RAHBEK

Tidligere borgmester har masser af jern i ilden

Roskilde - 06. oktober 2020

Evan Lynnerup har aldrig været bange for at påtage sig en opgave, hvis det tjener et formål, som han går ind for.

Den største var selvsagt som leder af Gundsø Kommune, hvor han skrev sig ind i historiebøgerne som kommunens sidste borgmester frem til kommunesammenlægningen. Men også i den nuværende struktur er han blevet ved med at søge indflydelse og påtage sig ansvar, ikke kun i det politiske liv.

I byrådet er den tidligere Gundsø-borgmester - og tidligere 2. viceborgmester i Roskilde - især kendt som idrættens fortaler, blandt andet efter en periode som formand for kultur- og idrætsudvalget, men han kæmper også hårdt for de institutioner, som han får sæde i som repræsentant for kommunen.

Det så man fx i 2011, da han i sin egenskab af formand for bestyrelsen for Slagteriskolen anklagede Undervisningsministeriet for at bedrive heksejagt ved at rejse erstatningskrav mod erhvervsskolerne, og sidste år, da han i byrådet kæmpede kompromisløst for hjerneskadecentret Base 4000, som byrådet efter hans opfattelse gjorde vold på, da den ny fgu skulle placeres. Det efterlod han ingen tvivl om, da han i skarpe vendinger kritiserede flertallet.

Ridder af Dannebrog Sidste år havde han 25 års jubilæum som byrådspolitiker - i den anledning slog dronningen ham til ridder af Dannebrog - og torsdag den 8. oktober fylder han 70 år, men selv om det er nogle markante milepæle, han dermed har lagt bag sig, brænder ilden stadig i ham, og han overkommer meget.

Ved siden af byrådet passer han arbejdet i regionsrådet, hvor han i en enkelt periode ikke har været medlem, og det var hans eget valg, fordi han ville hellige sig arbejdet i byrådet, hvor han på det tidspunkt var Venstres borgmesterkandidat.

Vraget Borgmester i Roskilde blev han aldrig. Han blev vraget af sine egne, af bestyrelsen i kommuneforeningen, som hellere så yngre kræfter i spidsen for partiet. Det var samtidig et forsøg på at komme de fraktioner til livs, som nærmest traditionelt set har været i partiet, der stadig har tre lokalforeninger.

Operationen lykkedes ikke. Venstre fik ikke borgmesterposten, og de tre lokalafdelinger eksisterer endnu, men Evan Lynnerup - som også hedder Olesen - tog beslutningen med oprejst pande. Han accepterede det nødvendige, støttede sin efterfølger og blev ved med at arbejde stenhårdt for Venstre - og så gav det også muligheden for et comeback i regionsrådet.

Cykelentusiast Ikke alt i Evan Lynnerups verden handler om politik. Det var således Evan Lynnerup, der stillede sig i spidsen for det anpartsselskab, som i 2010 reddede Sagafjord fra at gå nedenom og hjem - og som efter fire underskudsgivende år sikrede den driften på den lange bane ved at sælge restaurantskibet til Veddelev-milliardæren Winnie Liljeborg.

Han er fortsat aktiv i en stribe erhvervsbestyrelser, bl.a. for CAT, og han er dybt involveret i foreningslivet i den nordlige del af kommunen, hvor han blandt andet er medlem af Gundsø Rotary Klub og fungerende formand for Gundsømagle Dilettantforening. Og et af de seneste hverv, han har påtaget sig, er det frivillige job som teamchef for cykelholdet Team Glade Børn, som hvert år - indtil i år - cykler til Mellemeuropa for at samle penge ind til Glade Børn Fonden. Som den cykelensutiast, han er, har Evan Lynnerup har været med hvert eneste år, også på dette års tur, der endte med at bringe holdet rundt i Danmark.

Der er således stadig fart på Evan Lynnerup, som allerede har meddelt, at han genopstiller til kommunalvalget næste år og dermed er klar til at tage endnu en tørn i byrådet.