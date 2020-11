Poul Lindor Nielsen (S) var borgmester, da Roskilde Kommune i 2011 købte Langdyssegård i Viby, hvor der på sigt kan komme 150-200 boliger. Til gengæld er han imod planen om at lade Københavns Kommune opføre et social-psykiatrisk bosted i området. Foto: Thomas Olsen

Tidligere borgmester er stadig imod bosted

Sidste år stemte Poul Lindor Nielsen for første gang mod sin egen gruppe i byrådet af nøjagtig samme årsag, da han er imod, at Københavns Kommune kan flytte en del af Botilbuddet Boserupvej - tidligere kendt som Lindegården - fra Roskilde til Kavsbjerggård i Viby.

»Helhedsplanen for Viby Øst er som udgangspunkt en plan, der udvikler Viby på en positiv måde. Placering af et botilbud, der drives og administreres af Københavns Kommune, kan dog ikke anbefales, da det er i strid med den vedtagne kommuneplan fra 2001 og 2010.«

Placeringen af et social-psykiatrisk botilbud i den østlige del af Viby skaber fortsat splid i den socialdemokratiske byrådsgruppe. Da plan- og teknikudvalget skulle behandle en helhedsplan for Viby Øst samt et konkret forslag om lokalplan for området Kavsbjerggård ønskede tidligere borgmester Poul Lindor Nielsen (S), at følgende mindretalsudtalelse bliver sendt med:

