Randi Tang Nielsen har mange jern i ilden. Udover at drive behandlingstilbuddet Dankbar, Freunde-caféerne og butikken Zusammen arrangerer hun det store julemarked i Hal 9 på Musicon - hvor dette billede er taget - og stod også for det lille julemarked på Stændertorvet i december. Men ifølge flere tidligere medarbejdere har hun en ledelsesstil, der skaber dårlig stemning og giver dårligt arbejdsmiljø. Foto: Britt Nielsen

Tidligere ansatte bryder tavshed: - Det er en frygtelig arbejdsplads

- Jeg er så træt af at læse, at Randi redder Roskilde, og Randi redder julen, og alle folk har det så godt hos Randi, så jeg satte mig ned og skrev en mail, siger Rikke, der i fire år var ansat i Randi Tang Nielsens virksomhed.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her