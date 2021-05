Tidligere byrådsmedlem og kredsformand for Socialdemokratiet i Roskilde Daniel Prehn er initiativtager til det brev, hvor baglandet forsøger at råbe vagt i gevær over for partitoppen. Foto: Socialdemokratiet

Send til din ven. X Artiklen: Tidligere Roskilde-formand er talerør for S-oprør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tidligere Roskilde-formand er talerør for S-oprør

Roskilde - 12. maj 2021 kl. 13:10 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Når statsminister Mette Frederiksen bliver talt midt imod af partifæller, der er uenige i partiets udlændingepolitik, lyder den klareste stemme i det voksende kor ganske velkendt i Roskilde.

Det er nemlig Daniel Prehn, som har skrevet det brev, som med støtte fra 23 andre socialdemokrater - heriblandt regionsrådsmedlem Annemarie Knigge - er et opråb til partitoppen fra en del af baglandet.

Indtil sidste sommer var Daniel Prehn medlem af byrådet i Roskilde, hvor han var formand for plan- og teknikudvalget, lige som han var kredsformand for Socialdemokratiet i Roskilde, indtil han flyttede til Rødovre, hvor han i dag er menigt medlem af partiet.

Men han har næppe tidligere været så meget i vælten som nu, hvor han kan ses som en form for hærfører for et ulmende oprør - selv om han ikke selv vil skrive under på den udlægning.

- Jeg er bare en blandt mange, der har ytret sig, for sideløbende med at jeg skrev det brev, kom der udmeldinger fra Ærø og Furesø og Billund, så der er mange, der med forskellige udgangspunkter råber op nu, siger Daniel Prehn.

Pres fra toppen I sit brev beskriver han, hvordan der bliver lagt pres ovenfra på de medlemmer, der ønsker en anden linje, og at det ikke tolereres, at udlændingepolitikken bliver debatteret.

- Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg har det svært med den kursændring, der løbende er sket på udlændingepolitikken, og jeg kan se, at der er partimedlemmer rundt omkring, der melder sig ud, og det synes jeg er synd, ikke kun på grund af politikken, men også fordi der er en følelse af, at man ikke kan debattere det her. Det skal man kunne, og jeg håber virkelig, at der bliver lyttet til de ting, der bliver sagt, siger Daniel Prehn.

- Man kan have en stram udlændingepolitik på mange andre måder. Det ville ikke være løftebrud, hvis man tog de stakkels børn hjem fra de syriske lejre. Det ville heller ikke være løftebrud, hvis man tog forældrene med og stillede dem for retten herhjemme. Det tror vi, at vi er stærke nok til, tilføjer Daniel Prehn.

Han har kendskab til mindst to medlemmer i Roskilde, der har meldt sig ud af partiet, fordi de ikke længere kan se sig selv i den socialdemokratiske udlændingepolitik, men det er ikke kun blandt medlemmer »på gulvet,« utilfredsheden findes, mener Daniel Prehn.

- De, jeg har talt med, har givet mig en klar fornemmelse af, at flere partifæller, også længere oppe, synes, at den udlændingepolitik, der er i dag, ikke nødvendigvis behøver at være en del af grundfortællingen om, hvad Socialdemokratiet står for. Vi har et valg, siger Daniel Prehn.

Tror på ændringer Statsminister Mette Frederiksen har klart givet udtryk for, at linjen i udlændingepolitikken ligger fast, uanset at den bliver udsat for kritik fra dele af partiet. Daniel Prehn tror dog på, at det kan lykkes at få tingene ændret.

- Det her er lige startet. Lad os nu tage snakken. Som det er nu, falder det altid ud til den stramme side, når der skal tages stilling til, hvordan en stram udlændingepolitik skal udmøntes, uden der er debat om det, men man kan ikke bare fortælle os, at vi tager fejl, uden at man gider debattere det med os.

Daniel Prehn håber, at den debat, han og andre insisterer på, både kan føre til en ny politik, og kan få nogle af de tabte medlemmer til at melde sig under fanerne igen.

- Hvis vi ikke får stoppet udmeldelserne, rammer det partiet hårdt. Så får vi måske også nogle andre ind - men så bliver det bare et andet parti, siger Daniel Prehn.

relaterede artikler

Medlemmer i brev til S-ledelse: Der er ulmen under overfladen 11. maj 2021 kl. 18:39