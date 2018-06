Tidligere Nemlig-direktør skal hjælpe bureau med at vokse

Den digitale udvikling inden for marketing er voldsom, og Sense har netop et koncept med en full service marketingafdeling for én fuldtidsmedarbejders pris, som jeg er helt sikker på, der er et stort potentiale i, siger Henrik Hjorth, der mener, at Sense kan opnå at blive 19 medarbejdere inden for tre år på baggrund af den vækst, som virksomheden har haft hidtil. I dag har virksomheden fire medarbejdere.