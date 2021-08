Tid til de svære samtaler om: Livet og døden

Malene Tappert er egentlig marinbiolog af uddannelse, men et møde med en bedemand til en fest blev et vendepunkt.

Roskilde - 26. august 2021 kl. 13:20 Af Tekst og foto: Tomas Skov Kontakt redaktionen

Rundt regnet 1,5 procent af Danmarks befolkning bor i Roskilde. Eftersom der sidste år døde godt 55.500 mennesker på landsplan, må vi antage, at omkring 830 af disse døde i Roskilde Kommune.

Så har vi ikke taget højde for demografiske forskelle mellem landsdelene, men der må også være grænser for researchen på en onsdag formiddag.

Livet på ti kvadratmeter Malene Tappert er bededame i byen siden januar i år, og hun håber med Den Lille Begravelsesbutik ved rundkørslen på Køgevej 50a at aftage en passende andel af Roskildes omkomne.

Navnet på butikken skal forstås helt bogstaveligt, for den er næppe over ti kvadratmeter. Bededamen har simpelthen lejet en smule af den tilstødende blomsterforretning, og på den måde kan de understøtte hinanden med deres ofte beslægtede forretningsområder.

Døden på jorden Malene Tappert er egentlig uddannet marinbiolog og optaget af livet i havet, men nu har kun altså kastet sin interesse på døden her på landjorden.

- Jeg mødte en bedemand til en fest, og jeg blev så fascineret af hans verden, at jeg kom med ham på arbejde en dag - og så var jeg solgt, griner bededamen, der tidligere har arbejdet som embedsmand i Miljøministeriet, og siden pædagogmedhjælper og lærer.

En fejring af livet Det er vel de færreste, der går med en barnedrøm om at blive bedemand, og det gælder heller ikke for Malene Tappert.

- Det har aldrig været en drøm for mig. I min barndom boede min veninde ved siden af en kirkegård, og vi syntes, det var enormt skræmmende. Men jeg kan godt lide at have samtalerne med de efterladte. Jeg elsker at høre folks historier, og jeg synes egentlig sjældent, at det er meget sørgeligt. Det bliver også en fejring af livet, siger bededamen.

Tid til det hele Det praktiske arbejde inkluderer de indledende samtaler om begravelsesdato og ønsker om kiste eller urne, koordinering med kirken, anmeldelser af dødsfald til myndighederne samt arbejdet under og efter ceremonien.

I nogle tilfælde har de efterladte behov for at komme forbi butikken til en afsluttende samtale over en kop kaffe, og så står Malene Tappert til rådighed.

- Det er det, jeg elsker ved det her arbejde: Jeg har med mennesker at gøre, og der er altid god tid - og tid til at gøre sig umage, siger hun.

Værdi til livet Byens seneste bededame har en drøm om at starte samtalecaféer om døden, og de skal kunne handle om alt fra det helt lavpraktiske til det mere filosofiske omkring livets afslutning.

- Det er for at skabe et rum, hvor man kan tale om døden, som stadig er meget tabubelagt herhjemme. Men vi er her jo alle på lånt tid, og det giver da værdi til livet, fastslår bededamen.