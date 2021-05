Biologer fra WSP A/S skal i uge 21 tælle fugle i Roskilde Fjord. Her kigger de på en ny hættemågekoloni på de sydlige strandenge på Eskilsø. Foto: Sam Christensen

Tid til at tælle fjordens fugle

Roskilde - 23. maj 2021 kl. 13:45 Kontakt redaktionen

Så er det igen blevet tid til at tælle fuglene i Roskilde Fjord. Den årlige fugletælling løber af stablen mellem mandag den 24. og lørdag den 29. maj rundt omkring på fjordens små øer og holme, selv om det ellers ikke er tilladt at færdes på dem frem til den 15. juli, fordi fuglene er i fuld gang med at yngle.

Tællingen foretages af biologer fra WSP A/S og sker i et samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land, Roskilde Kommune, Lejre Kommune og Frederikssund Kommune. Når ynglefuglene skal tælles, foregår det med en god kikkert om halsen, så fuglene kan tælles på så lang afstand som muligt. Det fortæller Erik Mandrup, som er en af de to biologer fra WSP A/S.

- Vi foretager fugletællingerne så nænsomt, vi kan. Det betyder blandt andet, at vi opholder os på øerne så kort tid som muligt, og på nogle af øerne, behøver vi slet ikke gå i land - der kan man tælle fuglene ude fra fjorden. Nogle år har vi også fået hjælp fra en drone. Vi kan ikke helt undgå at forstyrre fuglene, når vi tæller dem. Men fugletællingerne giver os viden om, hvilke problemer, der er derude, så alt i alt er det en fordel for fuglene, at vi laver de her tællinger, siger Erik Mandrup.

Håb om flere terner Han satser på, at fugletællingerne er klaret på tre dage i næste uge - og hvilke dage det bliver, kommer an på vejret.

- Hvis vi skræmmer nogle fugle fra reden, er det værre, når det er koldt og vådt. Det kan æg og små unger ikke tåle, og derfor tæller vi helst på de dage, hvor vejret er tørt og nogenlunde lunt, forklarer Erik Mandrup.

Han glæder sig til igen at komme ud at se, hvordan det står til med ynglefuglene på Roskilde Fjord. Især to arter er han spændt på at tælle.

- Vi håber, at vi finder nogle flere terner i år. Sidste år var et katastrofeår for hav- og fjordternerne, så vi håber, at det ser lidt bedre ud denne gang, siger Erik Mandrup.

Eskilsø som fristed Derudover glæder biologen sig til at se, hvordan det står til på Eskilsø, som er den største ø i Roskilde Fjord. Her har man lavet forsøg med indhegning af følsomme områder, fordi der tidligere har været problemer med, at kreaturer har trampet ind i fuglekolonierne.

- Eskilsø bliver mere og mere vigtig for fuglene. Den er stor, og da der takket være Jyllinge Holme Jagtforening ikke længere er ræve på øen, er Eskilsø virkelig blevet et fristed for de jordrugende vadefugle. Den er også stor nok til, at man kan lave målrettet naturpleje, og derfor er det spændende at følge udviklingen, fortæller Erik Mandrup.

På Eskilsø har man ligesom på en lang række andre små øer også bekæmpet rotter. Netop rotterne har tidligere haft stor negativ indflydelse på antallet af ynglefugle, fx i 1986-87 hvor en meget stor invasion af rotter resulterede i, at omkring 10.000 fugle blev bidt ihjel.

Tak til ildsjæle Næste uges fugletælling er langt fra den første. Fra Roskilde Fjord har man data, der går helt tilbage til 1978, og det er ganske unikt.

- Det er meget få steder i Danmark, at man har årlige fugletællinger, der går så langt tilbage. Det er ganske unikt og uvurderlig viden, og det kan vi takke en række ildsjæle for, siger Thomas Vestergaard-Nielsen fra Nationalpark Skjoldungernes Land.

En af ildsjælene bag de mange års fugletællinger var civilingeniør Erik Hansen. Han talte fjordens fugle i 40 år sammen med blandt andre Pelle Andersen-Harrild og en lang række andre frivillige. Erik Hansen samlede de mange års data på Roskilde Fjord Portalen, hvor alle kan klikke ind og finde viden om fjorden og dens fugle gennem 40 år.

På Nationalpark Skjoldungernes Lands hjemmeside ligger desuden to podcasts, hvor Erik Hansen fortæller om fugletællingerne og deler røverhistorier fra Roskilde Fjord.

