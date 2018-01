Mikkel Thygesen i trænignskampen mod Greve torsdag aften. Foto: Jeppe Lodberg

Thygesen forlænger med FCR efter sejr over Greve

Roskilde - 18. januar 2018 kl. 19:37 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens de øvrige FC Roskilde-spillere gik i bad ovenpå torsdag aftens sejr på 3-1 i træningskampen mod Greve, gik Mikkel Thygesen over i barakken med FCR-kontoret og skrev under på en to-årig kontraktforlængelse, således at parterne nu har papir på hinanden frem til sommeren 2020.

- Vi er stolte af, at en spiller af Thygesen kaliber vil os. Han brænder igennem for vores projekt og har spillet et meget stærkt efterår.

- Han er vigtig på banen, men det handler også om hans tilstedeværelse i det hele taget. Han har en utrolig betydning for vores omklædningsrum, sagde sportschef Anders Theil lige efter, at han havde sikret sig underskriften.

- Jeg er superglad for at være her, og klubben har givet udtryk for, at de også de synes det samme om mig. Vi har fælles mål, og det er at komme med i toppen af dansk fodbold, og det tiltaler mig.

- Jeg er i fin form, og så længe jeg kan bidrage og synes det er sjovt, så har jeg lyst til at fortsætte, replicerede Mikkel Thygesen, da han var kommet i civilt.

Og det kom han altså oven først en træningskamp, der for hans del bød på knap en halv times fodbold.

En kamp, hvor Morten Nielsen scorede til 1-0 efter 17 minutter, da han blot skulle sætte en inderside på Mikkel Nøhrs indlæg til fjerneste stolpe.

Greve - ved Mohammed Mojab - udlignede efter 26 minutter, da han pillede bolden fra Daniel Stenderup, løb solo og tordnede bolden ind bag Marc Lyster fra spids vinkel.

I anden halvleg satte FC Roskilde trumf på med to scoringer af Kristian Lindberg - efter 47 minutter og 72 minutters spil.

