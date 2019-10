Thorkild Thyrring solgte værdifulde plakater til Jens: Nu beskyldes han for hæleri

Det er plakatforhandler Jens Ove Hansen fra Søborg, der i god tro købte plakaterne af Thorkild Thyrring.

Det skriver BT.

For hvem er egentlig den oprindeligt retmæssige ejer af de værdifulde plakater? Det er motorsportsklubben ASK Hedeland og Thorkild Thyrring på ingen måde enig om.

Og nu bliver Jens Ove Hansen draget ind i sagen og beskyldt for at have købt hælervarer

Tre mænd fra motorsportsklubben ASK Hedeland troppede i april op i hans butik, herunder formanden for ASK Hedeland, Michael Kastaniegaard, og beskyldte ham for hæleri, fortæller han til BT.

For efter klubbens opfattelse har racerkøreren solgt klubbens plakater fra den historiske racerbane Roskilde Ring og tjent omkring 100.000 kroner på det.

- Det har været rigtig ubehageligt. Når man driver en reel butik, er det svært lige pludselig at blive anklaget for at have stjålne varer,« siger han til mediet.