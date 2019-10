Thorkild Thyrring nægter alt: Plakaterne tilhører mig

Hele misæren udspringer af, at Thorkild Thyrring har solgt 28 sjældne motorsportsplakater til en plakatforhandler, mens Automobil Sports Klubben Hedeland mener, at den ejer plakaterne.

Men den opfattelse dele den kendte racerkører ikke. Det fortæller han til B.T.

- Det nemmeste her i verden er, at forskellige mennesker peger fingre uden at have dokumentationen i orden. Jeg har dokumentation for, at de her plakater tilhører mig, og det har de gjort siden 2014, siger Thorkild Thyrring og følger op:

- De tror fejlagtigt, at det er deres, og det vil jeg vise jer, at de ikke er.

Lige nu er Thorkild Thyrring i udlandet, men når han i næste uge lander han i Danmark, vil han fremvise den nødvendige dokumentation til B.T. for sit ejerskab, bedyrer han.

Efter det kom frem, at Thorkild Thyrring havde solgt plakaterne, smed Automobil Sports Klubben Hedeland den tidligere racerkører på porten.

Det er plakatforretningen Danish Design & Posters, der har opkøbt plakaterne for et ukendt beløb.

Indehaveren ville først have 140.000 kroner for at levere dem retur, men har ifølge Ekstra Bladet de nu sat kravet ned til 100.000 kroner.