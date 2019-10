Thorkild Thyrring meldt til politiet

Formand for motorsportsklubben ASK Hedeland fortæller til BT, at man har besluttet at melde den kendte danske racerkører og forhenværende medlem af klubben Thorkild Thyrring til politiet.

Det skete på et bestyrelsesmøde torsdag aften, hvor man tog et svært, men ifølge motorsportsklubben nødvendigt, skridt.

- Vi har besluttet at politianmelde ham, siger Michael Kastaniegaard til BT og fortsætter:

-Vi er ikke i tvivl om, at Thorkild godt ved, han har solgt noget, der ikke er hans. Nu synes jeg, vi har forsøgt at løse det her på en fredelig måde, men det har ikke virket.

Anmeldelsen kommer dog ikke som en overraskelse for 72-årige Thorkild Thyrring.

- Jeg vil bare fastholde, at min dokumentation står soleklart. Jeg har ingen yderligere kommentarer til den beslutning, siger han og kalder handlingen for et modtræk.

Til BT oplyser Thorkild Thyrring, at han torsdag aften var gået til politiet, fordi han vil starte en sag om injurier mod foreningen, som han har været medlem af i årtier.