Se billedserie En nye discgolfbane kan være på vej i den nordlige del af Roskilde Kommune. Thor Birgisson fra Gerdrup er i gang med at se sig om en en lokalitet. Han kigger lige nu på arealerne omkring Lindebjergskolen/Gundsølillehallen samt på Gulddysse Skov. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Thor vil have nichesport ud i naturen: Hvor skal banen ligge? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Thor vil have nichesport ud i naturen: Hvor skal banen ligge?

Roskilde - 25. oktober 2020 kl. 08:00 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Discgolf. Det er ikke en stor sportsgren, men den kan ende med at få gode forhold et sted i det gamle Gundsø. Den tidligere håndværker Thor Birgisson har kastet sig over et projekt med at finde plads til en bane ikke langt fra, hvor han bor i dag, hvilket er i landsbyen Gerdrup.

Der findes i dag en bane ved RUC, en mindre bane i Roskilde Ring og en i Frederikssund. Men det er ikke nok.

- Der kan sagtens ligge en her lokalt. Noget af det, som discgolf kan, er at få familier ud af skærmen og ud i naturen. Ungerne gider sjældent gå en tur bare for at gå en tur. Men stik dem en frisbee/disc, så er gåturen pludselig en aktivitet, noget de gerne vil, fortæller han.

Lokalt kender folk i Gundsølille Thor Birgisson, fordi han har yoga-hold i GSG&IF, og han har ved skolernes idrætsdag haft kurve og discs med, så eleverne på Lindebjergskolen kunne prøve aktiviteten til skolernes motionsdag.

For alle aldre DAGBLADET møder ham midt i Gulddysse Skov på sletten ved Ørebjerg. Thor tager tilløb til og sender discen noget, der ligner 50-80 meter ud på engen. Det er tydeligt, at han har spillet før. Og Thor har orden i udstyret.

- Tre discs, så er man i gang. En driver, en putter og en mid-range. 250 kroner, så har du alt udstyret.

Ifølge ham er discgolf noget, folk i alle aldre kan deltage i.

- Det kunne sagtens være noget for en skoleklasse. Det kunne bestemt også være en nye aktivitet i den lokale ældre-idrætsklub, for familien eller fire venner med hver en øl, siger han.

To placeringer i spil I øjeblikket ser Thor Birgisson på en placering, og der er altså to i spil.

- Jeg lytter mig lidt frem til, hvor der er størst opbakning, for det skal ikke genere nogen. Discgolf er i øvrigt en meget stille sport. Der står nogle kurve, man går rundt og hygger sig, får frisk luft og kaster med en frisbee - vi kalder det en disc.

- Jeg ser på mulighederne ved Gundsølillehallen og i Gulddysse Skov. Her i Gulddysse Skov kunne man lave ni huller i et loop ud fra Gundsømagle eller Jyllinge og efterfølgende ni huller ud fra den anden by og lade dem mødes, så har man pludselig en 18 hullers bane. Så er der lige det med finansieringen.

- Det koster vel 2500 kroner per kurv og så noget gravearbejde og noget støbearbejde til at få kurven placeret. Vil man også have en teepad, en gummiflade ved teestedet, så bliver det noget dyrere.

Taler med kommunen - Jeg gætter på at en ni-hullers bane kan gøres for 80.000 kroner uden gravearbejdet for en billig løsning. Men vi ser hvor langt vi kan få tingene til at strække, siger Thor Birgisson, som er ved at sadle om fra et liv som håndværker til at blive sosu-assistent og social-pædagog. Han har i øvrigt allerede haft flere samtaler med forvaltningen i Roskilde Kommune.

- Min drøm er, at banen er klar til næste sommer, ni huller og så med mulighed for udvidelse, siger han.

Når banen er etableret, så håber han på at kunne få en forening op at stå, så banen bliver godt forankret lokalt.